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Политика

16:57

Президент Армении рассказал о подарке от Путина

политика

Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что получил подарок от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"От имени президента Российской Федерации президенту Республики Армения Армену Саркисяну вручена посвященная Герою Советского Союза Геворку Вартаняну коллекция сувенирных почтовых марок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Саркисян был другом Вартаняна и его супруги, разведчицы Гоар Вартанян. Пара известна как участники спецгруппы, которые помогли предотвратить попытку срыва Тегеранской конференции в 1943 году.

Геворк и Гоар Вартянян много лет работали под прикрытием с оперативными псевдонимами Анри и Анита. В 1986 году они вернулись домой. По мнению специалистов, часть собранной ими информации настолько значительна, что не будет рассекречена.

В России с 1 октября 2020 года вышла в почтовое обращение марка, посвященная Всероссийской переписи населения. Тираж марки составил 432 тысячи экземпляров.

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