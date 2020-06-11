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Общество

01:29

Марка в честь голосования по поправкам в Конституцию выйдет в почтовое обращение

общество конституция2020

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Почтовая марка, посвященная общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ, появится в обращении. Об этом информирует пресс-служба АО "Марка".

Известно, что купить новый почтовый знак можно будет с 11 июня текущего года.

"На почтовой марке изображена обложка Конституции Российской Федерации на фоне триколора", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что дополнительно к новой марке издадут конверты первого дня и штемпель специального гашения для Москвы.

Марка появится в обращении тиражом 252 тысячи штук. Ее номинал составит 54 рубля.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по изменениям в основной закон страны.

Ранее в обращение вышла почтовая марка в честь "Экспоцентра". На ней изображены павильон и комбинированный товарный знак комплекса.

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