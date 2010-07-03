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Общество

09:12

Марка в честь "Экспоцентра" вышла в почтовое обращение

общество

Фото: rusmarka.ru

Марка, посвященная выставочному комплексу "Экспоцентр", вышла в почтовое обращение. Об этом сообщила пресс-служба АО "Марка".

К выпуску марки дополнительно изданы конверт первого дня, художественные обложки. Также изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.

На почтовой марке изображены павильон и комбинированный товарный знак "Экспоцентра". Размер марки составляет 42 на 30 миллиметров, размер листа – 146 на 170 миллиметров. Тираж составляет 180 тысяч марок (12 тысяч листов).

В сентябре вышла в обращение почтовая марка, посвященная 100-летию Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ.

Выставочная компания "Экспоцентр" была создана в 1959 году по инициативе Торгово-промышленной палаты СССР. Каждый год в "Экспоцентре"проводится более 100 выставок и 1000 конгрессных событий с участием ключевых отраслевых игроков из России и более сотни стран мира.

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