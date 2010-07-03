Марка в честь столетия Главного военно-политического управления выйдет в обращение

Фото: АО "Марка"

Марка, посвященная столетию Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, выйдет в почтовое обращение 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба АО "Марка".

"16 сентября в почтовое обращение выйдет марка, посвященная 100-летию Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ", – сказано в сообщении.

Дополнительно к выпуску марки также будет издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.

На марке будет фотография Макса Альперта "Младший политрук Алексей Еременко ведет солдат в атаку".

Ее стоимость составит 40 рублей. Размер – 42 на 30 миллиметров. Тираж – 150 тысяч марок.

Ранее в почтовое обращение вышла марка, посвященная 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. На ней изображен портрет поэта, здание Института русского языка имени Александра Пушкина и надпечатка нового номинала.

