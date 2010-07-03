Марка в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина появилась в продаже

Фото: АО "Марка"

Марка, посвященная 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина вышла в почтовое обращение. Об этом информирует пресс-служба АО "Марка".

"На ней (марке – прим.) изображены портрет Александра Пушкина, здание Института русского языка имени Александра Пушкина, а также надпечатка нового номинала", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что тираж выпуска составляет 56 тысяч марок.

Ранее в почтовое обращение вышли 4 марки. Новинки посвящены 300-летию Государственного фонда драгоценных металлов.