Четыре новые марки вышли в почтовое обращение

Фото: АО "Марка"

В почтовое обращение вышли четыре марки в честь 300-летия Государственного фонда драгоценных металлов. Об этом информирует пресс-служба АО "Марка".

"Дополнительно к выпуску почтовых марок АО "Марка" издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга", – подчеркнули в пресс-службе.

По информации изготовителя, на почтовых марках имеются следующие изображения: нагрудный знак с портретом Петра I, диадема, порт-букет и погремушка-свисток.

Номинал каждой марки составляет 40 рублей. Тираж партии – по 135 тысяч экземпляров.

Днем ранее новый конверт с маркой был выпущен в почтовое обращение. Новинку посвятили 100-летию ВГИКа.