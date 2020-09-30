Посвященная Всероссийской переписи населения марка выйдет в почтовое обращение в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В почтовое обращение с 1 октября 2020 года выходит марка, посвященная Всероссийской переписи населения. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Марка".
Тираж марки составит 432 тысячи экземпляров, ее номинал будет 23 рубля, сообщает Агентство "Москва".
"На почтовой марке размещены элементы фирменного стиля Всероссийской переписи населения. Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Краснодара, Пскова и Саранска", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Всероссийская перепись населения в России пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Однако с 1 октября этого года она начнется в Республике Тыва, Томской области и ЯНАО. Всего заранее перепись населения состоится в 26 отдаленных и труднодоступных регионах РФ.
Ранее сообщалось о выходе в почтовое обращение марки, посвященной голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Дополнительно к марке издали конверты первого дня и штемпель специального гашения для Москвы.
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