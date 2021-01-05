У президента Армении Армена Саркисяна выявлен COVID-19

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Коронавирусная инфекция была подтверждена у президента Армении Армена Саркисяна. В настоящий момент глава государства находится на самоизоляции, заявили РИА Новости в администрации президента.

До этого Армену Саркисяну провели операцию в Лондоне. "Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. 3 января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно", – пояснили в администрации.

В скором времени у Армена Саркисяна обнаружились симптомы COVID-19, тестирование подтвердило инфицирование. Теперь президент Армении самоизолировался, он продолжит работать в удаленном режиме.

Ранее стало известно, что в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за COVID-19. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.