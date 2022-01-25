В Киеве назвали преждевременным решение ряда стран об эвакуации членов семей дипломатов

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Решение ряда стран об эвакуации членов семей дипломатов из представительств на Украине является преждевременным. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.
"Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно", – сказал Кулеба.
Он обратил внимание, что подавляющая часть дипведомств на территории Украины продолжают работу в полном штате.
"У нас на территории Украины есть 129 дипломатических представительств, из них четыре сегодня заявили, что они по соображениям безопасности начинают эвакуацию дипломатов. Остальные проинформировали, что нет оснований для эвакуации", – добавил министр.
Ранее стало известно, что власти Великобритании начали эвакуацию части сотрудников своего посольства и их семей с территории Украины в связи с вероятным обострением обстановки в стране.
Эвакуировать с украинской территории часть сотрудников посольства и их семьи также распорядился Госдепартамент США. Кроме того, в ведомстве также рекомендовали американцам покинуть Украину, используя коммерческие рейсы.
Кроме того, решение об эвакуации сотрудников и их семей приняли посольства Германии и Австралии.
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