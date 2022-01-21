США признали, что Россия размещает вооружения на своей собственной территории – Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что американская сторона признала, что Россия размещает вооружения на своей собственной территории.

"Все ответы на вопросы, которые звучали, мы предоставили. И когда нам говорят: "Ну да, это все-таки ваша территория, мы это признаем, но многовато что-то вы там войск собрали", и при этом тут же в одном предложении заявляется, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе, – это не наше дело", – сказал Лавров.

В свою очередь Блинкен назвал встречу с Лавровым очень откровенной. По словам же Лаврова, Москва ожидает уже на днях получить письменные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности от американской стороны. Тогда можно будет дать оценку тому, находится ли Россия на правильном пути в отношении контактов с США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.