Врач предупредил об опасной ошибке, связанной с "Омикроном"

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Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви опроверг предположение, что заражение "Омикрон"-штаммом даст защиту от всех последующих вариантов коронавируса, сообщает РИА Новости.
"Даже не пытайтесь намеренно заразиться "Омикроном". Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело", – подчеркнул медик.
Он добавил, что это не спасет от будущих вариантов коронавируса. Если человек переболеет, он получит иммунитет максимум на четыре недели, сказал Леви. Он также напомнил, что вакцинация остается самой надежной защитой от коронавируса.
Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщила о высоком уровне повторного заражения штаммом "Омикрон". По данным ведомства, в период с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года риск повторного заражения новым вариантом вируса был в 16 раз выше, чем "Дельтой" в период с весны по зиму прошлого года.
По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, основное отличие "Омикрона" от "Дельты" заключается в том, что первый не стремится проникнуть в легкие. Для нового штамма коронавируса, по его словам, больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей.
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