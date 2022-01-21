Токаев назвал первопричину беспорядков в Казахстане

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Основной причиной массовых беспорядков, разгоревшихся в Казахстане в начале января, стал недопустимый разрыв в доходах разных слоев населения, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки", – цитирует его РИА Новости.

По словам Токаева, данной ситуацией поспешили воспользоваться террористы и стоящие за ними заговорщики. Президент отметил, что январские события наглядно продемонстрировали проблемы, которые копились в стране на протяжении многих лет. Токаев подчеркнул, что для их преодоления необходимо проведение реальных реформ, отвечающих интересам казахстанцев.

"Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада", – подытожил Токаев.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку.