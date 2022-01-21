В ДНР призвали Запад прекратить поставки летального оружия на Украину

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Власти самопровозглашенной ДНР обратились к странам Запада с призывом прекратить поставки оружия на Украину. С соответствующим заявлением выступил замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет минских договоренностей", – цитирует Басурина ТАСС.
Он отметил, что донецкие ополченцы фиксируют переброску Киевом в Донбасс военных подразделений, в составе которых служат радикальные националисты.
"Командование народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе", – подчеркнул Басурин.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главы думских фракций на следующей неделе проведут консультации по инициативе депутатов от КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
По словам Володина, необходимость рассмотрения данного вопроса обусловлена нежеланием украинского президента Владимира Зеленского выполнять условия Минских соглашений, а также стремлением НАТО оккупировать территорию Украины.
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