В ДНР призвали Запад прекратить поставки летального оружия на Украину

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Власти самопровозглашенной ДНР обратились к странам Запада с призывом прекратить поставки оружия на Украину. С соответствующим заявлением выступил замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет минских договоренностей", – цитирует Басурина ТАСС.

Он отметил, что донецкие ополченцы фиксируют переброску Киевом в Донбасс военных подразделений, в составе которых служат радикальные националисты.

"Командование народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе", – подчеркнул Басурин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главы думских фракций на следующей неделе проведут консультации по инициативе депутатов от КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Володина, необходимость рассмотрения данного вопроса обусловлена нежеланием украинского президента Владимира Зеленского выполнять условия Минских соглашений, а также стремлением НАТО оккупировать территорию Украины.