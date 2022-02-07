Следствие попросило продлить меру пресечения для депутата Рашкина

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Следственный комитет попросил продлить до 29 марта меру пресечения в виде запрета определенных действий для депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.

"Судебное заседание по рассмотрению данного ходатайства назначено на 9 февраля", – отметили в пресс-службе.

Рашкина задержали в октябре прошлого года. Депутата от КПРФ подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда он заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию. Однако позже признался в убийстве животного.

Дело по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору") было возбуждено в отношении парламентария лично председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. 13 декабря Басманный суд запретил Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00, общаться со свидетелями и другими обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу, использовать средства связи и интернет, а также посещать охотничьи угодья.

Действие меры пресечения должно завершиться 13 февраля текущего года.

