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18 сентября, 10:15

Происшествия

Вода попала в витрину картины Караваджо во Флоренции из-за сильного ливня с градом

Фото: ТАСС/Ася Семичаевская

Сильный ливень с градом спровоцировал протечку в одном из залов Галереи Уффици во Флоренции, из-за чего вода попала на защитную витрину картины "Вакх" Караваджо, сообщает газета Repubblica.

Фотография, на которой капли дождя стекают по витрине с "Вакхом", активно распространяется в социальных сетях. Во Флоренции непогода длилась около получаса. Метеостанции Ботанического сада и сада Боболи сообщают, что за час выпало примерно 45 миллиметров осадков, а порывы ветра в саду Боболи были до 38,9 километра в час.

Инцидент произошел в зале с семью полотнами XVII века. Вода проникла через световой люк и оказалась на стекле защитного футляра, под которым находится картина. Музейная администрация уже начала проверки после случившегося. Отмечается, что произведение искусства не пострадало.

Ранее в Бельгии двое неизвестных похитили кольцо Наполеона. Среди пропавших вещей оказалось золотое кольцо с бриллиантами, а также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. По факту кражи начали расследование.

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