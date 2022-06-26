На Крым обрушились ливни

Ночью Крым залили ливни. Из-за дождей подтопило многие здания и участки.

Пострадали дома в Симферополе, река Салгир может выйти из берегов. На дорогах – заторы из-за гигантских луж. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.