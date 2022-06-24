Мотоцикл врезался в автомобиль на Поречной улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Поречной улице на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Движение в районе аварии затруднено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Поречной улице (на пересечении с Мячковским бульваром) мотоцикл врезался в автомобиль. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе аварии осуществляется только по одной стороне из двух. В департаменте призвали водителей по возможности объезжать данный участок.

Ранее авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на Щелковском шоссе перед пересечением с 13-й Парковой улицей. Движение транспорта осуществлялось по одной полосе из четырех.