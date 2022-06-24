Два автомобиля и автобус столкнулись на ТТК в районе Лужнецкой набережной

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что движение осуществляется по 1 и 4 полосам. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на дублере улицы Земляной Вал. ДТП произошло перед пересечением с Николоямской улицей. Из-за аварии движение по дублеру улицы Земляной Вал было полностью перекрыто. Позже движение восстановили по одной из двух полос.

