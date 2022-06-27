Аномальная буря прошла в Кирово-Чепецке. Штормовой ветер вырывал с корнем деревья и снес рекламный щит.

Непогода парализовала город в Кировской области – улицы опустели и нет движения машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.