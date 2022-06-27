Жители Крыма рассказали о ситуации с осадками на полуострове

Жительница Крыма Анна Михайлова рассказала, что в Крыму уже несколько дней идут осадки. За это время, по ее словам, оказались подтоплены несколько сел в пригороде Симферополя.

Некоторые семьи по рекомендации МЧС остаются дома и ждут, когда наладится погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

