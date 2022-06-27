Врач дал рекомендации москвичам из-за жары

Из-за рекордной жары в Москве гражданам не рекомендовали находиться на солнце с 12:00 до 16:00. В противном случае можно получить ожоги и солнечный удар.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рекомендовал использовать специальные крема, которые препятствуют воздействию ультрафиолета. Специалист также посоветовал закрывать некоторые участки тела. При этом одежда, сказал врач, должна быть хлопчатобумажной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

