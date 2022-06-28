Группа туристов с детьми пропала в районе горы Пидан в Приморье

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Группа из 10 туристов перестала выходить на связь во время восхождения на гору Пидан в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную организацию "ПримПоиск".

Уточняется, что в состав группы входили четверо взрослых и шестеро детей в возрасте от 10 до 11 лет. В настоящее время их ищут спасатели и волонтеры.

Информацию о пропаже туристов подтвердили в МЧС. Поисково-спасательные работы осложняет непогода. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В районе горы идет дождь, наблюдается туман.

В конце мая на Эльбрусе на высоте более пяти тысяч метров заглох вертолет с пилотом и тремя туристами на борту. За ними вылетела группа из 25 спасателей, связь с которыми, однако, была потеряна. Позже тем не менее группа туристов была доставлена в базовый лагерь на поляну Азау, никто не пострадал.

