Автомобиль полностью сгорел на юго-востоке столицы

На юго-востоке Москвы вспыхнула машина. Это случилось у подъезда на Совхозной улице. Люди экстренно стали выбегать и спасать свои автомобили, на которые мог перекинуться огонь.

Очевидцы снимали пожар из окон. Машина горела так активно, что к приезду пожарных от нее практически ничего не осталось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.