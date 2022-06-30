Поток воды забил из светофора в Брянске. Видео выложили в Сеть прохожие.

Ситуация возникла из-за прорыва водопровода. Вода подмыла грунт и пошла в полость трубы светофора. Для ремонта коммунальщикам пришлось перекрыть холодную воду в районе. На данный момент все повреждения устранены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.