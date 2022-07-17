Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в РФ выросли с июня

С июня в России увеличили штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе, это касается и любителей готовить шашлык в необорудованных местах.

Кроме того, оштрафовать могут и тех, кто оставляет мусор после пикника на свежем воздухе. Подобные нарушения выявляются в ходе специальных рейдов.

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