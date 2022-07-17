Пожар в томском селе унес жизни пятерых детей

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В результате пожара в одноэтажном двухквартирном доме в селе Колбинка Томской области погибли 7 человек, среди которых 5 детей, сообщает ТАСС.

"При пожаре погибли пять детей, будет организована проверка", – отметили в прокуратуре региона.

По данным СУСК по Томской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Инцидент произошел ночь 17 июля, общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в наркологическом отделении городской больницы в Конаково Тверской области.

