Один человек погиб из-за пожара в наркологическом отделении больницы в Тверской области

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Пожар произошел в наркологическом отделении городской больницы в Конаково Тверской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что к настоящему времени пожар ликвидирован.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Краснодаре. Как сообщили в региональном главке МЧС, возгорание началось в поселке Пригородном. Пожару присвоили второй ранг сложности.