В Уфе загорелось здание арбитражного суда

В Уфе загорелся арбитражный суд. Огонь охватил крышу здания на площади в 20 квадратных метров.

Люди покинули здание еще до приезда пожарных, никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвуют почти 40 человек и 11 машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

