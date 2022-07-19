Пожарные машины вызвали на Кантемировскую улицу

Много пожарных машин приехало на Кантемировскую улицу. Кадры прислали очевидцы.

Спасатели приехали на вызов, но около многоэтажки дыма не видно. Причина вызова пожарных неизвестна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.