На тушение пожаров в Рязанской области отправили уже 900 человек, 7 самолетов и 10 вертолетов. Об этом рассказал глава региона Павел Малков.

По данным Авиалесоохраны, огонь в рязанских лесах уже прошел по территории в более чем 8 с половиной тысяч гектаров. Зарегистрировано 5 очагов возгорания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.