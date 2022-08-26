Прокуратура начала проверку после гибели двух человек в ДТП под Можайском

Фото: прокуратура Московской области

Прокуратура организовала проверку после ДТП под Можайском, в котором погибли два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Можайской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.

В прокуратуре также уточнили, что по поручению подмосковного прокурора Сергея Забатурина на место ЧП выехал прокурор Можайска Александр Неплюев.

Авария произошла на 55-м километре автодороги Уваровка – Ивановка – Можайск. Находившийся за рулем Mercedes выехал на встречку, где врезался в BMW.

В результате ДТП погибли два человека, еще трое, среди которых – двое детей, пострадали. Они были доставлены в медучреждение.

