Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Ярославской области

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Автомобиль Hyundai Tucson и грузовик Mercedes столкнулись на трассе в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что авария произошла накануне вечером на 237-м километре автодороги М8 "Холмогоры". По предварительным данным, погибли четыре человека. Они находились в легковом автомобиле.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что четверо детей в возрасте 3, 7, 14 и 17 лет пострадали в ДТП в Ростовской области. Авария произошла на трассе Волгодонск – село Дубровское. Водитель автомобиля Ford Mondeo, в салоне которого находилась семья из шести человек, не справился с управлением и выехал на обочину, после чего машина опрокинулась.

До этого три человека пострадали в результате аварии в Татарстане, где автомобиль "Лада Приора" врезался в прицеп трактора. ДТП произошло на автодороге Кузайкино – Нурлат.