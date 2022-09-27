Раненых при стрельбе в ижевской школе привезли в Москву

В Москву доставили пятнадцать пострадавших при стрельбе в ижевской школе № 88. Раненых детей и взрослых распределят по пяти клиникам столицы. Об этом сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Как пострадавшие перенесли дорогу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.