Прощание с погибшими при ЧП в школе Ижевска учителями состоится 28–29 сентября

Фото: ТАСС/EPA/ANDREY KOROTKOV

Прощание с педагогами, которые стали жертвами напавшего на ижевскую школу № 88, состоится в среду и четверг, 28 и 29 сентября, сообщает администрация учебного заведения на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Завтра (28 сентября) с 09:00 до 10:00 (08:00–09:00 по московскому времени) состоится прощание с Ведерниковой Натальей Игоревной по адресу улица Буммашевская 7/3 ("Вознесение", похоронный дом. – Прим. ред.). Ждем всех желающих проститься и отдать дань памяти", – говорится в сообщении.

В четверг, 29 сентября, в 11:00 (10:00 по московскому времени) простятся с учительницей Маргаритой Сахарных. Мероприятие пройдет в соборе Александра Невского на улице М. Горького, 66.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



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