Эксперт рассказал, какую еду брать с собой во время долгих прогулок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какую еду покупать или брать с собой, если идешь гулять в парк на длительное время.



Осень не повод сидеть дома, особенно в выходные, и тем более если у вас дети. Ведь нет плохой погоды – есть плохая одежда. Поэтому если вы выбрали правильную экипировку и готовы к длительным прогулкам, то стоит задуматься и о перекусах. Причем таких, чтобы они были полезными как для вас, так и для детей.

Сейчас практически в любом парке Москвы нет проблем, где перекусить: специализированные ларьки с едой, небольшие рестораны и даже фуд-корты. Но если внимательно изучить их меню, то окажется, что львиная доля предлагаемых блюд – быстрого приготовления: картофель фри, хот-доги, сэндвичи с большим количеством хлеба, бургеры, буррито, ну и, конечно же, разного рода пончики, "сладкие палочки" и мороженое. В общем все то, что не отнесешь к полезной пище.

Конечно, если гулять продолжительное время, быть все время активным, играть с детьми или вообще заниматься на воркаут-площадке, можно смело себя побаловать и старым-добрым хот-догом. Ведь, особенно на свежем воздухе в прохладную погоду, мы тратим гораздо больше калорий, чем летом. Здесь главное – не запивать фастфуд сладкими напитками. Даже популярный зимой безалкогольный глинтвейн содержит много сахара, от которого лучше отказаться вообще не только потому, что он провоцирует ожирение, а еще и потому, что сахар вреден для зубной эмали.

Что касается кафе или ресторанов в парках, то они, как правило, отличаются высокой ценовой политикой, что неудивительно в местах, где отдыхают люди. Поэтому здесь все зависит от бюджета каждой семьи в отдельности.

Так что тогда взять с собой, если следишь за питанием? Современная пищевая индустрия давно предлагает разного рода полезные перекусы, как правило, относящиеся к десертам, но без содержания сахара и с повышенным количеством протеина (белка). Такая продукция – с большим выбором вкусов, не содержит вредных ингредиентов и подходит даже детям. Речь идет о так называемых протеиновых печеньках или батончиках. Если мы говорим именно о перекусе, то они точно лучше шоколадки или пряника. Разогревать их не надо: взяли с собой термос с чаем и лимоном и без вреда для фигуры перекусили.



Если же мы говорим о чем-то более существенном, то идеально подойдет аналог домашней шаурмы. Берете пшеничную лепешку, добавляете как можно больше овощей (которые дают чувство насыщения и полезные вещества), мясо по вкусу (главное – нежирные сорта и не жаренное в масле). В качестве соусов – лучше томатный кетчуп, горчица или соус на основе сметаны, но ни в коем случае не майонез. Такая шаурма – сытная и полезная, точно даст вам хороший заряд энергии на продолжительную прогулку без каких-либо последствий для фигуры.

Кстати, по поводу напитков, которые можно взять с собой из дома. Так как на улице достаточно холодно, многие люди отдают предпочтение горячим напиткам и берут с собой термосы. Как я сказал раньше, лучше отказаться от сахара, плюс хорошо, если напиток не просто теплый, но и несет в себе дополнительную пользу. Здесь подойдут любые варианты чая с лимоном, где в качестве подсластителя можно добавить немного натурального меда. Лимон – это естественный источник витамина С, который укрепляет иммунитет, что в осенний период особенно актуально. Мед же – тоже источник большого количества полезных веществ, но при этом и источник сахара, поэтому излишне увлекаться им не стоит.

Если же вы хотите сделать напиток еще полезнее, то нет ничего лучше, чем домашние морсы из клюквы, брусники и других ягод. Правда, мало кто знает, что все самое полезное в этих ягодах находится в кожуре. Поэтому ее лучше оставлять в напитке.

И еще одним прекрасным источником различных минеральных солей и витаминов является компот из сухофруктов. В нем настолько много полезных веществ, что его часто используют спортсмены-марафонцы как аналог изотонических напитков. Вкусный, в меру сладкий напиток идеально подойдет для длительных прогулок в прохладную погоду.