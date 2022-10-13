Гинеколог рассказала о влиянии COVID-19 на женскую репродуктивную систему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В научном мире пока не сформировалось единого мнения, как COVID-19 влияет на женскую репродуктивную систему. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-акушер, гинеколог "ИНВИТРО" Анастасия Жданова.

"Гипотеза о том, что коронавирусная инфекция может нарушать нормальную работу женской репродуктивной системы, основана на наблюдениях за механизмом проникновения вируса в ткани человека. В тканях организма присутствуют рецепторы АСЕ2, за счет которых возбудитель проникает в клетки", – объяснила врач.

Специалист обратила внимание, что наибольшее количество указанных рецепторов располагается в легких и тканях женской репродуктивной системы: яичниках, матке и плаценте. Поэтому, по предположению ученых, коронавирус может стать причиной бесплодия. Во время беременности последствия перенесенного заболевания могут сказаться на развитии у плода дистресс-синдрома.

"COVID-19 может влиять на менструации у женщин путем воздействия на рецепторы АПФ2, которые широко присутствуют в яичниках и матке. Специфическое взаимодействие между репродуктивной системой и вирусом SARS-CoV2 происходит на уровне яичников и эндометрия", – рассказала Жданова.

После этого выраженный спазм мелких артерий эндометрия и активация системы свертывания крови приводят к патологической менструальной кровопотере, а также разным формам нарушения менструального цикла, объяснила врач.

По словам Ждановой, после перенесенного в легкой форме коронавируса доля ановуляторных циклов составляла 25,8%, а у пациенток после тяжелой формы – 77,8%. Кроме того, у женщин также прослеживалась олигоменорея, а в 92% случаях фиксировались межменструальные кровянистые выделения.

В случае обнаружения симптомов со стороны гинекологии, в частности репродуктивной системы, врач посоветовала обратиться к специалисту. Он поможет разобраться в причинах.

Однако причиной возникновения проблем со здоровьем может стать не только перенесенное заболевание, но и осложнения, полученные в результате лечения, предупредила специалист.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что возникшие после коронавируса поражения легких, а также сердечно-сосудистой и центральной нервной систем могут сократить продолжительность жизни.

Так, при поражении нервной системы, которое проявляется устойчивым нарушением внимания, преждевременная смерть возможна, если человек попадет в ситуацию, где нужно быстро реагировать и быть острожным, объяснил иммунолог. Например, может увеличиться число случаев попадания в ДТП.

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