Фото: Агентство "Москва"

В РФ за сутки выявили 15 477 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране госпитализировали 1 825 человек. Выздороветь удалось 30 793 жителям РФ, скончался 101 пациент.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 264 080 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 388 610 человек.

До этого Владимир Путин заявил, что пик эпидемии COVID-19 в России удалось преодолеть. Глава РФ подчеркнул, что этому поспособствовала деятельность волонтеров.

В свою очередь, вирусолог Павел Волчков ранее предупредил о новой волне COVID-19 в России после 21 декабря. Эксперт отмечал, что между волнами заболеваемости есть интервал, который составляет от трех до шести месяцев, однако он призвал не ждать серьезных всплесков заболеваемости.



ВОЗ призвала готовиться к новой волне COVID-19

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