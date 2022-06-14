Загрутдинов заявил о нехватке 7–8 тыс работников на стройплощадках в Москве

Порядка 7–8 тысяч специалистов не хватает строительной отрасли столицы. Такое заявление сделал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.

По его словам, в настоящее время в рамках контрактов с ведомством трудятся порядка 60 тысяч человек, но каждый год приходится сталкиваться с нехваткой персонала. В то же время новые строители регулярно приезжают, идет обучение специалистов, город создает благоприятные условия для их работы.

Загрутдинов обратил внимание на то, что на стройки все чаще трудоустраиваются россияне, а не приезжие из ближнего и дальнего зарубежья. Этому способствует достойная оплата труда.

"Но у нас специалисты, которые с ближнего и дальнего зарубежья, они работали, они продолжают работать. Если сравнивать с 21-м годом, ну, 20, 21, 22 год, больших изменений пока нет. Все нормально, мы обеспечены трудовыми ресурсами, прикладываем все усилия, чтобы их привлекать со всей территории Российской Федерации", – заключил руководитель департамента.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Стройкомплекс Москвы продолжает внедрение технологий информационного моделирования (BIM) и переход на российское программное обеспечение (ПО). Он уточнил, что процесс перехода проходит без сбоев в работе и срывов сроков реализации проектов.

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