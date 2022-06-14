15:48
Загрутдинов заявил о нехватке 7–8 тыс работников на стройплощадках в Москве
Порядка 7–8 тысяч специалистов не хватает строительной отрасли столицы. Такое заявление сделал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.
По его словам, в настоящее время в рамках контрактов с ведомством трудятся порядка 60 тысяч человек, но каждый год приходится сталкиваться с нехваткой персонала. В то же время новые строители регулярно приезжают, идет обучение специалистов, город создает благоприятные условия для их работы.
Загрутдинов обратил внимание на то, что на стройки все чаще трудоустраиваются россияне, а не приезжие из ближнего и дальнего зарубежья. Этому способствует достойная оплата труда.
"Но у нас специалисты, которые с ближнего и дальнего зарубежья, они работали, они продолжают работать. Если сравнивать с 21-м годом, ну, 20, 21, 22 год, больших изменений пока нет. Все нормально, мы обеспечены трудовыми ресурсами, прикладываем все усилия, чтобы их привлекать со всей территории Российской Федерации", – заключил руководитель департамента.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Стройкомплекс Москвы продолжает внедрение технологий информационного моделирования (BIM) и переход на российское программное обеспечение (ПО). Он уточнил, что процесс перехода проходит без сбоев в работе и срывов сроков реализации проектов.
Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.
Москва обеспечена всеми необходимыми материалами для строительства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: