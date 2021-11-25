Собянин: производительность труда в строительстве Москвы недостаточна – ниже ЕС и США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, что показатели производительности труда в строительстве Москвы ниже, чем в США, Европе и Турции.

"Я считаю, что у нас производительность труда в строительстве недостаточна и есть резерв, куда двигаться. Она ниже, чем в европейских странах, ниже, чем в Соединенных Штатах, даже ниже, чем в Турции", – рассказал мэр в интервью РИА Новости.

Градоначальник подчеркнул, что на столичных стройках должно быть больше квалифицированного труда для граждан России.

По его словам, с увеличением производительности, механизации труда, а также применением новых технологий понадобится меньше ручного труда.

"А если меньше ручного труда, то и меньше рабочей силы и, соответственно, мигрантов. Больше квалифицированного труда, высокопроизводительного. Когда повышается зарплата, тогда и москвичи с удовольствием на такую работу придут. Что, собственно, и происходит", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день доля россиян увеличивается в значительной степени за счет жителей ЦФО и частично москвичей.

Ранее Собянин заявил, что количество мигрантов, работающих на стройках домов в рамках программы реновации в Москве, необходимо уменьшить. Также градоначальник порекомендовал подрядчикам наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

По словам мэра, за последние годы количество мигрантов на столичных стройках уменьшилось более чем в два раза, однако объемы жилищного строительства в городе с 2016 года увеличились почти вдвое. Он отметил, что столичные власти реализуют политику замещения мигрантов в городских проектах, поскольку российские специалисты обладают более высоким уровнем квалификации.