Собянин: производительность труда в строительстве Москвы недостаточна – ниже ЕС и США

10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин рассказал, что показатели производительности труда в строительстве Москвы ниже, чем в США, Европе и Турции.
"Я считаю, что у нас производительность труда в строительстве недостаточна и есть резерв, куда двигаться. Она ниже, чем в европейских странах, ниже, чем в Соединенных Штатах, даже ниже, чем в Турции", – рассказал мэр в интервью РИА Новости.
Градоначальник подчеркнул, что на столичных стройках должно быть больше квалифицированного труда для граждан России.
По его словам, с увеличением производительности, механизации труда, а также применением новых технологий понадобится меньше ручного труда.
"А если меньше ручного труда, то и меньше рабочей силы и, соответственно, мигрантов. Больше квалифицированного труда, высокопроизводительного. Когда повышается зарплата, тогда и москвичи с удовольствием на такую работу придут. Что, собственно, и происходит", – сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день доля россиян увеличивается в значительной степени за счет жителей ЦФО и частично москвичей.
Ранее Собянин заявил, что количество мигрантов, работающих на стройках домов в рамках программы реновации в Москве, необходимо уменьшить. Также градоначальник порекомендовал подрядчикам наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.
По словам мэра, за последние годы количество мигрантов на столичных стройках уменьшилось более чем в два раза, однако объемы жилищного строительства в городе с 2016 года увеличились почти вдвое. Он отметил, что столичные власти реализуют политику замещения мигрантов в городских проектах, поскольку российские специалисты обладают более высоким уровнем квалификации.
Собянин заявил об ужесточении мер, применяемых к мигрантам за правонарушения
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