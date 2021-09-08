Собянин прокомментировал высылку из России и запрет на въезд для мигрантов-нарушителей

21:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин пообещал, что в случае нарушений жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке и запрету въезда мигрантам будут продолжаться. Об этом он заявил в интервью сайту "Комсомольская правда".
"Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и так далее. Такую практику будем продолжать. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок", – сказал градоначальник.
Мэр добавил, что нехватка рабочих рук возникает не из-за уменьшения числа мигрантов, а из-за увеличения строек.
Ранее стало известно, что из Москвы депортируют мигрантов, которые участвовали в крупных драках. В последнее время такие потасовки стали случаться все чаще. Домой принудительно отправят еще 10 человек. В аэропорт Домодедово их доставили в автозаке.
Из России депортировали 12 мигрантов
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