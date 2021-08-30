10 мигрантов задержали после драки на юго-востоке Москвы

10 человек задержали после драки мигрантов на юго-востоке Москвы. Конфликт быстро перешел в рукопашную.

Уже через несколько минут на месте была полиция, пришлось разнимать и везти участников в отделение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.