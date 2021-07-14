Суд на 15 суток арестовал участников массовой драки в Кузьминках

Суд на 15 суток арестовал 42 человека за причастность к массовой драке мигрантов в Кузьминках. Все произошло в понедельник на Зеленодольской улице. Значительная часть участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Конфликт начался из-за потасовки, которая произошла днем ранее, в ней пострадали два человека. И их родственники решили разобраться с обидчиками по принципу "стенка на стенку". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.