Лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках

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Лидеры национальных общин и диаспор Москвы осудили действия участников конфликта в Кузьминках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на обращение, выработанное по итогам встречи городских властей, правоохранителей и лидеров диаспор.

"Мы, руководители и представители киргизских, таджикских и узбекских национальных общин и диаспор, обращаемся к иностранным гражданам из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, находящимся в Москве, с призывом не поддаваться на любые провокационные попытки втягивания вас в противоправные действия. Это необходимо для обеспечения межнационального мира и согласия в Москве, для недопущения конфликтов между отдельными группами граждан и для вашего дальнейшего спокойного пребывания на территории России", – говорится в обращении.

Также представители диаспор призвали своих соотечественников строго соблюдать российские законы.

Убедительно просим вас на территории РФ не принимать участия в несанкционированных акциях и собраниях, призываем строго соблюдать ее законы, демонстрировать лучшие образцы поведения, свойственные подавляющему большинству киргизов, таджиков, узбеков, проживающих в Москве и на своей исторической родине", – добавили они.

Также они отметили, что участие в несанкционированных акциях, в других нарушениях российского законодательства, а также размещение и распространение в социальных сетях призывов к участию в подобных действиях, будут караться уполномоченными органами по всей строгости закона.

Ранее драку с участием сотен мигрантов, которая произошла в столичных Кузьминках, осудил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он назвал такие эпизоды недопустимыми и отметил, что иностранцы обязаны уважать российские законы и традиции. Также Толстой выразил уверенность, что полиция установит все подробности произошедшего и привлечет виновников драки к ответственности.