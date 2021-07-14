Лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках

18:58
Фото: depositphotos/TakeArt
Лидеры национальных общин и диаспор Москвы осудили действия участников конфликта в Кузьминках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на обращение, выработанное по итогам встречи городских властей, правоохранителей и лидеров диаспор.
"Мы, руководители и представители киргизских, таджикских и узбекских национальных общин и диаспор, обращаемся к иностранным гражданам из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, находящимся в Москве, с призывом не поддаваться на любые провокационные попытки втягивания вас в противоправные действия. Это необходимо для обеспечения межнационального мира и согласия в Москве, для недопущения конфликтов между отдельными группами граждан и для вашего дальнейшего спокойного пребывания на территории России", – говорится в обращении.
Также представители диаспор призвали своих соотечественников строго соблюдать российские законы.
Убедительно просим вас на территории РФ не принимать участия в несанкционированных акциях и собраниях, призываем строго соблюдать ее законы, демонстрировать лучшие образцы поведения, свойственные подавляющему большинству киргизов, таджиков, узбеков, проживающих в Москве и на своей исторической родине", – добавили они.
Также они отметили, что участие в несанкционированных акциях, в других нарушениях российского законодательства, а также размещение и распространение в социальных сетях призывов к участию в подобных действиях, будут караться уполномоченными органами по всей строгости закона.
Ранее драку с участием сотен мигрантов, которая произошла в столичных Кузьминках, осудил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он назвал такие эпизоды недопустимыми и отметил, что иностранцы обязаны уважать российские законы и традиции. Также Толстой выразил уверенность, что полиция установит все подробности произошедшего и привлечет виновников драки к ответственности.
"Московский патруль": полиция выясняет обстоятельства драки с 200 участниками
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: