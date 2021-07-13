Петр Толстой прокомментировал инцидент с массовой дракой в Кузьминках

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Драки с участием сотен мигрантов, аналогичные произошедшей прошлой ночью в столичных Кузьминках, являются недопустимыми, иностранцы обязаны уважать российские законы и традиции, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Хочу напомнить участникам этого безобразия: вы в гостях, будьте добры, соблюдайте российские законы и традиции, драки и поножовщина у нас не приняты и караются законом", – написал Толстой в своем телеграм-канале.

Депутат также выразил уверенность, что полиция установит все подробности произошедшего и привлечет виновников драки к ответственности. Толстой подчеркнул, что обеспечение безопасности москвичей должно быть приоритетной целью городских властей.

Инцидент произошел минувшей ночью. В дежурную часть поступило сообщение о конфликте с участием мигрантов, который перерос в драку. Как уточнили в столичном главке, после этого в территориальные отделы полиции были доставлены 103 человека.

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки", будут выдворены за пределы России. Их обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и нарушении порядка проведения собраний, митингов и шествий.