В Кузьминках оборудуют новый пешеходный переход после вмешательства Толстого

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В Кузьминках оборудуют новый пешеходный переход после обращения москвичей. Сигнал о проблеме поступил к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому от районных активистов.

"Я получил множество обращений от граждан. Это простой вопрос, но важный для сотен и тысяч жителей Кузьминок. Так же просто и оперативно нужно решать подобные проблемы. Благодарю управу района за то, что так быстро организовали работы", – отметил он.

Жильцы дома 38 по улице Федора Полетаева сообщали парламентарию, что они нуждаются в новом переходе – напротив здания находится востребованный продуктовый магазин и, чтобы в него попасть, людям приходится обходить половину улицы. Особые неудобства из-за этого испытывают пенсионеры и мамы с колясками.

Кроме того, часто проезжую часть в неположенном месте перебегают и дети. Толстой в начале июля обратился в управу района Кузьминки. Он передал заместителю главы управы Василию Буканову подписи, собранные в поддержку проекта. После официального запроса его внесли в летнюю программу благоустройства района.

Подрядная организация планирует завершить работы в ближайшее время.

Ранее парламентарий проинспектировал работы по демонтажу старых систем наружного теплоснабжения на Волгоградском проспекте в Кузьминках. Они остались здесь с 1997 года, потому что частная компания, владевшая коммуникациями, обанкротилась.

На данный момент уже ведется демонтаж труб. По графику работы планируется завершить до ноября, однако строители могут успеть до Дня города.

