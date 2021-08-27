Королевского питона поймали под окнами жилого дома в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Столичные спасатели поймали королевского питона под окнами жилого дома на улице Рогова на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Об обнаружении змеи под балконом дома 18, корпуса 1, в систему "112" сообщили местные жители.

"На место происшествия выехал расчет АСО № 9 пожарно-спасательного центра Москвы. Спасатели отловили змею и поместили ее в контейнер для рептилий", – говорится в сообщении.

В настоящее время департамент разыскивает хозяина змеи.

"Если он не будет найден, питона передадут сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды города", – пояснили в ведомстве.

В июле специалисты центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы приняли 28 новых постояльцев. Сейчас там содержатся 549 животных, среди которых есть представители краснокнижных видов.