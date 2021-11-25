Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков в Москве

07:31
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сергей Собянин заявил, что столичные районные коммунальные учреждения имеют резерв к сокращению числа работающих в них мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом мэр отметил, что в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет.
"Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", – сказал Собянин.
Ранее Собянин заявил, что количество мигрантов, работающих на стройках домов в рамках программы реновации в Москве, необходимо уменьшить. Также градоначальник порекомендовал подрядчикам наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.
По словам мэра, за последние годы количество мигрантов на столичных стройках уменьшилось более чем в два раза, однако объемы жилищного строительства в городе с 2016 года увеличились почти вдвое. Он отметил, что столичные власти реализуют политику замещения мигрантов в городских проектах, поскольку российские специалисты обладают более высоким уровнем квалификации.
Собянин заявил об ужесточение мер, применяемых к мигрантам за правонарушения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: