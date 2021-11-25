Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что столичные районные коммунальные учреждения имеют резерв к сокращению числа работающих в них мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом мэр отметил, что в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет.

"Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", – сказал Собянин.

Ранее Собянин заявил, что количество мигрантов, работающих на стройках домов в рамках программы реновации в Москве, необходимо уменьшить. Также градоначальник порекомендовал подрядчикам наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

По словам мэра, за последние годы количество мигрантов на столичных стройках уменьшилось более чем в два раза, однако объемы жилищного строительства в городе с 2016 года увеличились почти вдвое. Он отметил, что столичные власти реализуют политику замещения мигрантов в городских проектах, поскольку российские специалисты обладают более высоким уровнем квалификации.