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Транспорт

11:46

В Москве на двух станциях метро продублировали указатели на персидском и узбекском языках

транспорт

Фото: Москва 24

Указатели на двух станциях метро в Москве продублировали на фарси и узбекском языках. Это сделано для удобства мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Речь идет о станциях Прокшино Сокольнической линии и Лесопарковой Бутовской линии. Именно оттуда наземный транспорт идет до миграционного центра Сахарово.

"Для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси – языке большинства народов Таджикистана и на узбекском", – рассказали в метрополитене.

В пресс-службе добавили, что схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках.

Ранее Сергей Собянин предложил обсудить название новой станции МЦД у Комсомольской площади. Жители Красносельского района и студенты МИИТ предложили назвать станцию Площадью трех вокзалов.

100 новых станций метро появятся к концу 2021 года в Москве

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