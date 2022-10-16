Умер журналист Олег Попцов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Советский и российский журналист Олег Попцов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов в своем телеграм-канале.

Журналист и телеведущий Андрей Караулов рассказал ТАСС, что Попцов умер утром 16 октября.

"О причинах сложно говорить – около трех лет назад он сильно упал, сломал все, что можно было. И с тех пор из дома практически не выходил", – сказал Караулов

Попцов родился 27 мая 1934 года в Ленинграде, а в 1959 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию по специальности инженер лесного хозяйства. С 1965 года он работал в центральном аппарате ЦК ВЛКСМ в Москве, а в 1966–1990-х годах являлся главным редактором журнала "Сельская молодежь". В 1990 году Попцов стал первым заместителем главного редактора газеты "Московские новости".

С 1990 по 1996 годы он был председателем ВГТРК, а с 2000 по 2005 год – генеральным директоров ОАО "ТВ Центр".



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