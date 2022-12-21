Россиянам напомнили об изменениях при проверке счетчиков

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Верховный суд недавно освободил россиян от обязанности отправлять показатели счетчиков исполнителю коммунальных услуг, напомнил юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он пояснил, что данные сведения в Федеральный информационный фонд и так передает организация, поверившая счетчик.

"Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе. В итоге результаты поверки счетчиков подтверждаются сведениями из ФГИС, а не свидетельством о поверке, которое перестало быть документом", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

Поздняков отметил, что данное решение Верховного суда от 1 сентября должно быть закреплено через изменение правительственного постановления 354. Соответствующий проект, подчеркнул он, уже готов.

Специалист Роскачества также напомнил, что проверку счетчиков могут осуществлять только те организации, у которых есть действующая аккредитация. Ее можно проверить в реестре на официальном сайте Росаккредитации.

Ранее сообщалось, что фонд "Институт экономики города" предложил переводить оплату за жилищно-коммунальные услуги не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета. По мнению главы фонда Надежды Косаревой, эта инициатива позволит повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ.



В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

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